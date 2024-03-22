Брутян уличили в подражании Муцениеце Зепюр Брутян сменила цвет волос и прическу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян поменяла прическу. Так, девушка осветлила и выпрямила свои темные кудрявые волосы. Новый имидж она продемонстрировала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Девушка подписала снимок фразой «весеннее настроение». Однако ее подписчики увидели в таких кардинальных переменах другой мотив. По мнению части аудитории, таким образом актриса хотела приблизиться к образу экс-супруги своего нынешнего мужа Павла Прилучного Агаты Муцениеце.

Стала копией Агаты, — написал один из фолловеров.

Прилучный и Муцениеце познакомились в 2011 году, тогда же пара поженилась. В браке у них родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Однако в 2020 году молодые люди объявили о разводе. Следующей избранницей Прилучного стала Брутян. Пара сыграла свадьбу в 2022 году. Через год на свет появился сын актеров Микаэль.

Ранее Прилучный и Брутян посетили премьеру фильма «Онегин» в столичном кинотеатре «Октябрь». На мероприятие звезды пришли в стиле тотал блэк, при этом образ актрисы напомнил поклонникам знаменитую расхитительницу гробниц Лару Крофт. Девушка выбрала черный кожаный топ и такие же штаны. Волосы актрисы были убраны в тугую косу, что также добавило схожести с персонажем Анджелины Джоли. Открытые плечи завершили образ. Прилучный же оделся в черный джемпер и штаны свободного кроя.