Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили обнимающимися на публике Брэдли Купер и Джиджи Хадид засветились вместе на рок-фестивале в Калифорнии

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид вместе посетили музыкальный фестиваль BottleRock Napa Valley 2024 в калифорнийском городе Напа. На видео, опубликованном в Twitter (X), пара обнимается.

Хадид потянулась к Куперу, приложив руку к его уху, чтобы что-то сказать. Актер в это время пил пиво и улыбался. Отмечается, что пара находилась в VIP-зоне во время Стиви Никс. Первые сообщения о романтических отношениях между Купером и Хадид появились несколько месяцев назад, при этом знаменитости не подтверждали информацию о романе.

Купера и Хадид в марте заметили вместе в итальянском ресторане в Нью-Йорке. Там они отмечали день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски. Во время ужина актер и модель сидели рядом и часто обнимались. Знаменитости не скрывали своих чувств на публике, и папарацци удалось заснять их за поцелуем.

Ранее британскую певицу Дуа Липу заметили на прогулке с новым возлюбленным — 34-летним актером Каллумом Тернером. Папарацци подловили знаменитостей в Нью-Йорке: звезды не скрывали своих чувств и обнимались на улице. Липа начала встречаться с Тернером в январе после расставания с французским режиссером Ромэном Гаврасом, с которым состояла в отношениях до 2023 года.