Дуа Липу застали в объятиях популярного британского актера Певицу Дуа Липу заметили на прогулке с актером Каллумом Тернером в Нью-Йорке

Фото: IMAGO/JW/Global Look Press

Дуа Липа

Британскую певицу Дуа Липу заметили на прогулке с новым возлюбленным — 34-летним актером Каллумом Тернером, сообщает Daily Mail. Папарацци подловили знаменитостей в Нью-Йорке: звезды не скрывали своих чувств и обнимались на улице.

По данным издания, Липа начала встречаться с Тернером в январе после расставания с французским режиссером Ромэном Гаврасом, с которым состояла в отношениях до 2023 года. Тогда звезд заметили вместе на вечеринке после премьеры сериала «Властелины воздуха» в Лос-Анджелесе. Спустя несколько недель пару засняли за поцелуями. Кроме этого, они пришли вместе на вечеринку по случаю церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми».

Ранее сообщалось, что американская модель и сестра блогера Ким Кардашьян Кайли Дженнер не ждет ребенка от актера Тимоти Шаламе. Пара продолжает встречаться, путешествовать вместе, однако пока не планирует детей. До этого о беременности Дженнер сообщил комик Дэниел Тош. Известно, что сейчас модель живет в Калифорнии с двумя детьми от рэпера Трэвиса Скотта, а Шаламе находится на съемках биографического фильма о музыканте Бобе Дилане в Нью-Йорке.