Появились новые сведения о беременности Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе Us Weekly: Кайли Дженнер не беременна от Тимоти Шаламе

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кайли Дженнер

Американская модель и сестра блогера Ким Кардашьян Кайли Дженнер не ждет ребенка от актера Тимоти Шаламе, пишет Us Weekly. По данным издания, пара продолжает встречаться, путешествовать вместе, но пока не планирует заводить детей. Ранее о беременности 26-летней звезды реалити-шоу сообщил комик Дэниел Тош.

Кайли не беременна. Звезда, у которой двое детей от бывшего возлюбленного — музыканта Трэвиса Скотта, не планирует новую беременность. Ложные заявления о беременности Дженнер впервые были озвучены комиком Дэниелом Тошем. Затем эти необоснованные заявления стали вирусными в интернете, — говорится в сообщении.

Сейчас Дженнер и Шаламе не вместе. Модель живет в Калифорнии с детьми, а актер находится на съемках биографического фильма о музыканте Бобе Дилане в Нью-Йорке, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Шаламе и Дженнер не появляются вместе на публике, поскольку пара осознанно отказалась от повышенного внимания общественности. Звезда Голливуда таким образом пытается защитить свои отношения. Кроме этого, Шаламе хочет сместить фокус внимания общественности со своего романа на вторую часть фильма «Дюна», в котором он сыграл главную роль.

Отмечается, что Дженнер с пониманием относится к решению возлюбленного не выносить их отношения на публику.