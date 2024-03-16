Брэдли Купер и Джиджи Хадид перестали скрывать роман Актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид заметили во время поцелуя в ресторане

Американского актера Брэдли Купера и супермодель Джиджи Хадид заметили вместе в одном из ресторанов Нью-Йорка, сообщает People. Знаменитости не скрывали своих чувств на публике, и папарацци удалось заснять их за поцелуем.

Купер и Хадид пришли в итальянское заведение Via Carota вместе с друзьями. Там они отмечали день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски. Во время ужина актер и модель сидели рядом и часто обнимались. Первые сообщения о романтических отношениях между Купером и Хадид появились несколько месяцев назад, при этом пара не подтверждала информацию о романе.

До этого сообщалось, что Купер и Хадид могут официально объявить о своих отношениях. По информации зарубежных СМИ, звезды полностью увлечены друг другом. Инсайдеры также отмечали, что актер хотел посетить вместе с супермоделью церемонию вручения премии «Оскар», однако на афтепати они замечены не были.

Ранее появилась информация, что актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер не появляются вместе на публике, поскольку пара осознанно отказалась от повышенного внимания. По данным инсайдеров, звезда Голливуда пытается защитить свои отношения. Кроме этого, он хочет сместить фокус общественности со своего романа на недавно вышедший фильм «Дюна-2», где Шаламе сыграл главную роль.