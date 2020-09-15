Боярский упал в обморок перед вакцинацией

https://static.news.ru/photo/7ccab804-f763-11ea-804d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский посетил поликлинику, чтобы привиться против гриппа. Однако актёру стало плохо во время осмотра в кабинете врача.

Медперсонал клиники оказал помощь Боярскому.

По данным KP.RU, терапевт, проверяя Боярского, надавила на лимфоузлы, из-за чего у артиста поднялось давление. Любимец публики потерял сознание. Он завалился на медработника, после упал со стула и ударился головой.

Всё в порядке уже, не переживайте, — сообщила главврач поликлиники Ольга Иванова.

По её словам, актёру быстро оказали первую помощь. Он, придя в себя, решил сразу привиться.

Ранее правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд рублей на вакцину от гриппа.

Как писал NEWS.ru, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России вакциной.

На данном этапе вакцину получат ещё 40 тысяч российских граждан. Так как вакцинация проводится в два этапа, второй раз укол Жириновский получит в конце сентября и ещё полгода будет находиться под медицинским наблюдением.