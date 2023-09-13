Боня хочет продать на аукционе свои свежие фото после операции Боня заявила о желании собрать с подписчиков потраченные на операцию деньги

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в своем Telegram-канале сообщила о желании собрать с подписчиков потраченные на пластическую операцию деньги в размере $250 тысяч (около 25 млн рублей). По ее словам, поклонники и журналисты, желающие увидеть ее лицо после хирургического вмешательства, могут принять участие в аукционе. Правил и дат проведения торгов она не сообщила.

Я решила, что было бы неплохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все-таки сумма немаленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? — заявила блогер.

Ранее поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».

До этого Боня сообщила о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей провел в Лос-Анджелесе хирург Чиа Чи Као. Модель призналась, что процедура затянулась на 14 часов вместо запланированных восьми.

Позднее Боня заявила, что после проведенной операции на лице она потеряла чувствительность. По ее словам, часть верхней губы онемела и перестала двигаться, а улыбка стала кривой. Поклонники блогера подозревают, что сделавший операцию хирург допустил ошибку, задев лицевой нерв, и советуют подавать на медика в суд.