Беременная Подольская «полысела» ради съёмок в клипе

Эрудит, публицист и журналист Анатолий Вассерман, известный тем, что дал обет целомудрия, согласился расстаться с девственностью. Однако назвал условия для этого, едва ли осуществимые в реальной жизни.

67-летний интеллектуал не женат, бездетен и утверждает, что всю свою жизнь оставался верен данному себе слову. Тем не менее он заявил, что нарушил бы его, оставшись единственным мужчиной на Земле....