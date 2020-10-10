Беременная Подольская «полысела» ради съёмок в клипе

Певица и жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская представила в социальной сети шокирующий образ, который будет использован в её новом клипе.
Беременность не заставила исполнительницу отложить съёмки нового видео. В Instagram она показала закулисье съёмок, ради которых гримёры сделали её совершенно лысой.
Как думаете, на каком сроке снимался клип «Плачь»? Это были самые лёгкие съёмки в моей жизни, — написала жена Преснякова.
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В комментариях фанаты заметили, что образ получился пугающим и даже уродливым.
Ранее снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми.
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