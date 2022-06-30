Басков пожаловался на 75 тысяч угроз из-за поддержки спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков признался, что ему написали порядка 75 тысяч сообщений с угрозами в Telegram из-за его позиции по спецоперации на Украине. При этом артист уточнил, что даже не учитывал подобные сообщения в других мессенджерах, пишет ИА SM-News.

Меня месяц атаковали каждый день. Я свой телефон сдал в определенные органы. На тот момент у меня было почти 75 тысяч сообщений с угрозами. И это только в Telegram. Писали, что найдем, и машину. Про WhatsApp вообще не говорю, там угрозы поступали без остановки. Но дух сломить нельзя, — подчеркнул Басков.

Певец считает, что россиянам надо подробно «разжевывать» информацию о спецоперации на Украине, чтобы они понимали, что происходит. По мнению музыканта, это особенно касается российских знаменитостей. Басков посетовал, что множество людей в его окружении оказались «недалекими».

Но я приобрел большое количество людей, которые понимают, подают руку и говорят спасибо. Это дороже, чем какие-то непонятные люди, которые изрыгают по отношению к нашей стране ненависть, — резюмировал он.

Ранее Басков рассказал, что увидел надежду в глазах жителей Донбасса после того, как выступил перед ними. Музыкант признался, что местные жители плакали от радости, что «Россия рядом».