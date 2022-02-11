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Азиза объяснила, почему рассталась с мужем из Италии

Азиза рассталась с мужем из-за неудачной попытки завести ребёнка
13:52, 11 февраля 2022
Азиза объяснила, почему рассталась с мужем из Италии Фото: NEWS.ru
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Певица Азиза в интервью порталу Sobesednik.ru призналась, что рассталась с мужем Алессандро Лортэ из-за того, что её последняя попытка завести ребёнка с помощью суррогатной матери обернулась неудачей. Она убеждена, что семья без детей не семья.

Я ему сказала: «Ты не приезжай из Италии. Я думаю, что ты должен найти себе там другую женщину! Если я не смогла себя сделать счастливой, то не смогу и тебя». Без детей — это, конечно же, не семья, — посетовала Азиза.

Она назвала супруга прекрасным мужчиной, который достоин любви и счастливой семейной жизни. Певица уточнила: ей было непросто сообщить возлюбленному о расставании. По словам Азизы, после новости о разрыве её супруг начал звонить её родственникам, чтобы справиться о состоянии певицы.

Ранее Азиза призналась, что её попытка стать матерью, подсадив эмбрион другой женщине, оказалось неудачной. Исполнительница заявила, что её внутреннего ресурса не хватит на повторение и она больше не хочет пытаться завести ребёнка.

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