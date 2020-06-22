Астролог назвала причину развода Асмус и Харламова

https://static.news.ru/photo/80acd57a-b4c8-11ea-9967-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GloballookPress

Астролог Василиса Володина проанализировала развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова и назвала причину их расставания.

Ещё одно расставание на ретро-Венере. Гарик Харламов (28.02.1981) и Кристина Асмус (14.04.1988) объявили о предстоящем разводе. По горячим следам поясняю, кого винить: неудачную дату брака, совместимость или ту самую Венеру, — привели сообщение астролога на портале KP.ru.

Эксперт пояснила, что к гороскопу нужно относиться как к подсказке, а не как к «мечу Божьему».

В этой паре всё было непросто — разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья <...> На примере Гарика — его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: «жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой ещё и Венера-Марс воздушные)». Видим, что у Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения, — объяснила Василиса Володина.

Она добавила, что к разводу супруги пришли именно сейчас из-за возрастания ретро-Венеры в Близнецах и солнечного затмения. Эксперт также пояснила, что о расставании Гарик Харламов и Кристина Асмус уже давно приняли решение, но объявили об этом из-за прошедшего затмения, которое и подтолкнуло их начать «новую главу жизни».

Как писал NEWS.ru ранее, Кристина Асмус призналась, что решение о разводе не было спонтанным. Актриса отметила, что она с мужем Гариком Харламовым долго шла к этому решению и то, что они решили расстаться ещё год назад. Она добавила, что бракоразводный процесс оказался довольно болезненным, поэтому она пока не готова это комментировать. Однако Кристина Асмус уверила своих поклонников, что это по-настоящему, и супруги не «ловят хайп».