Арест отца, влияние СВО, попытка суицида: как живет Никита Ефремов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Ефремов является представителем знаменитой актерской династии. Среди наиболее известных его работ — роли в лентах «Хороший человек», «Лондонград», «Анна Каренина», «Нулевой пациент» и «Содержанки». Что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Никита Ефремов

Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Его отец — заслуженный артист России Михаил Ефремов. Мама — филолог Ася Воробьева. Дед — народный артист СССР Олег Ефремов, бабушка — народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Старшему сыну Михаила Ефремова приходится соревноваться в успехах со своими легендарными родственниками, чьи имена вошли в историю. Артист неоднократно признавался, что выдерживать подобную конкуренцию сложно. Но он старается не опускать руки и много работает.

«Меня мама воспитывала, много в меня вложила. Дед по маме — профессор филологии Роберт Бикмухаметов, переводил Мусу Джалиля. Огромный вклад в нашу культуру внес. У меня вообще со всех сторон родственники в энциклопедических словарях. Моя задача-минимум — тоже попасть в энциклопедический словарь», — признавался Никита.

Он активно снимается для российского кино. В 2023 году с ним на экраны вышли сериалы «Библиотекарь», «Содержанки-4», «Крутая перемена», «Госпожа», фильмы «Тетрис» и «Предполагаемые обстоятельства». Ефремов также значится в актерском составе еще семи кинолент, которые в настоящий момент находятся на этапе производства.

Как Никита Ефремов реагировал на уголовное дело отца

Никита Ефремов старается не комментировать скандальное дело отца. Однако в свежем интервью все же затронул болезненную тему.

«Ты боишься возвращения папы в современный реальный мир и того, как вы будете с ним взаимодействовать?» — спросили актера на YouTube-канале Влада Аганова.

«По поводу нашего с ним взаимодействия — нет. По поводу его возвращения… Сейчас скажу, какое это чувство… Там есть страх и какое-то спокойствие. Такие вот амбивалентные ощущения. Понимаешь, у меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… На уровне души, наверное, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. И это можно даже делать дистанционно. Можно отвечать на эти бытовые вопросы, мол, как там будет, боюсь я или нет… Конечно, это моя семья. И в первую очередь, у меня очень много любви и печали из-за этой истории», — признался Никита.

Звезда сериала «Хороший человек» также прокомментировал последние новости о звездном папе. В начале марта комиссия в колонии, где отбывает срок актер, одобрила его ходатайство об УДО.

«Это обычная процедура, когда в середине срока можно подавать такую вещь. Что дальше будет, я не знаю. Понимаю, что огромное количество журналистов кормится за счет того, что вытягивается из этой новости. Папа — человек, который всегда привлекал к себе очень много внимания. Я, как непосредственный участник ситуации, не хочу вот так кормить людей, поэтому очень спокойно к этому отношусь. Когда все произойдет, тогда будем радоваться», — добавил Ефремов-младший.

Как спецоперация отразилась на жизни Никиты Ефремова

Никита Ефремов на момент начала спецоперации был задействован в съемках зарубежного фильма «Тетрис» режиссера Джона С. Бейрда. Ленту снимали в Шотландии, и артист опасался, что проект отменят или российских артистов исключат из проекта.

«Мы доснимали какую-то часть фильма в июне 2022 года в Белграде, и тогда я понял, что все будет хорошо и фильм точно выйдет. Все-таки это история про совершенно другое время, хотя я понимаю, что сейчас происходят максимально сложные и неприятные события для всех», — уточнил артист.

Ефремов признался, что он рад работать за рубежом, однако у него нет цели прорваться в Голливуд. Также после начала СВО актер старается не строить долгосрочных планов.

«Все мои прогнозы до февраля 2022 года по поводу того, как будет развиваться жизнь моя, чужая, стриминговые платформы, театр — все куда-то улетело. Сейчас я просто стараюсь понять, откуда исходят мои личные намерения и что зависит от меня в моей жизни», — объяснил он.

Когда Никита Ефремов хотел покончить с собой

Когда актеру было 20, он всерьез думал о том, чтобы наложить на себя руки.

«У меня даже действия были с этим связанные. Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка… Сейчас понимаю: мне надо было пройти вот эту боль и отчаяние», — признавался Никита.

Друзья не позволили парню совершить ужасную ошибку, а после, осознав, что он не в силах справиться с депрессией самостоятельно, Ефремов обратился к психологу. Специалист помог Никите проработать не только эту проблему и эмоциональные травмы детства, но и раз и навсегда избавиться от зависимостей: было время, когда артист выпивал и даже употреблял запрещенные вещества.

«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — подчеркивал Ефремов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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