https://static.news.ru/photo/232e8c52-c60a-11e9-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Анфиса Чехова Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, и поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.

По словам Чеховой, она видела Заворотнюк на открытии ювелирного салона в Ереване в апреле этого года. Однако никакого шрама на шее от якобы проведённой биопсии загрудинных узлов, не заметила. Кроме того, Анастасия прекрасно выглядела и ни на что не жаловалась, кроме еды, так как в Армении всё очень вкусно, и она переедала.

Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали, — подчеркнула Анфиса в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» после этих сообщений отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях. В Санкт-Петербурге 8 августа в ситкоме «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова.

Как писал News.ru, концертный директор Заворотнюк Стас Христов обещал, что в скором времени она выступит перед общественностью и честно расскажет о состоянии своего здоровья. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть слухи о тяжёлом заболевании 48-летней актрисы, отметив, что не знает даже причину, по которой Заворотнюк внезапно отказалась от участия в спектакле «Все мужчины делают это».