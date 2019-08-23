https://static.news.ru/photo/0f09b53a-c5ec-11e9-a21b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов обещал, что в скором времени она выступит перед общественностью и честно расскажет о состоянии своего здоровья. Ранее в СМИ появилась информация о том, что медики диагностировали у Заворотнюк злокачественную опухоль мозга.

В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя всё расскажет, поулыбается, — сказал Христов в беседе с «Комсомольской правдой» .

При этом он отказался подтвердить или опровергнуть слухи о тяжёлом заболевании 48-летней актрисы, отметив, что не знает даже причину, по которой Заворотнюк внезапно отказалась от участия в ситкоме «Все мужчины делают это».

О чём она договаривалась с организаторами, что это был за спектакль, кто с ней вёл переговоры, я не знаю. Я занимаюсь частными корпоративными мероприятиями, — признался помощник актрисы.

При этом он не стал опровергать информацию о том, что Заворотнюк оформляет гражданство США, так как её супруг фигурист Пётр Чернышев является американцем. Предполагается, что Анастасия надеется получить медицинскую помощь в Соединённых Штатах.

По данным издания, здоровье Заворотнюк могла подорвать череда финансовых проблем. При этом некоторые коллеги актрисы по сцене предположили, что она специально запустила слухи о болезни, чтобы о ней вспомнили, так как в настоящее время медийный рейтинг Заворотнюк сильно упал.

Ранее News.ru писал о том, что онкологическое заболевание могло развиться у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк из-за гормональной терапии, которую назначают перед ЭКО, заявил хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов. При этом он отметил, что ЭКО не приводит к раку, но может осложнить ситуацию, если у беременной женщины уже есть начальная стадия этого заболевания.