https://static.news.ru/photo/bbbb9856-c59d-11e9-8668-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Онкологическое заболевание могло развиться у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк из-за гормональной терапии, которую назначают перед ЭКО, заявил хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов.

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО, писали издания.

Гормональная терапия провоцирует развитие опасных последствий, в том числе онкологические заболевания, — сказал эксперт в интервью « КП ».

При этом он отметил, что ЭКО не приводит к раку, но может осложнить ситуацию, если у беременной женщины уже есть начальная стадия этого заболевания.

Кроме того, у актрисы недавно увидели подозрительный шрам на шее, который может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве. Бренд ювелирных украшений опубликовал видео со звездой.

Как писал News.ru, Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях. В Санкт-Петербурге 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова. Однако представители актрисы утверждают, что отмена произошла из-за оформления документов, поскольку её муж, фигурист Пётр Чернышёв, является гражданином США.