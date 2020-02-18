https://static.news.ru/photo/3b2cf0ce-527c-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Муромов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва прокомментировала слова композитора Михаила Муромова о том, что именно она виновата в том, что он не получил всенародной любви и славы.

Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать? У Муромова были четыре прекрасных хита, я всегда думала, что он ко мне хорошо относится, — отметила артистка.

Примадонна добавила, что отдыхала вместе с друзьями в ресторане Муромова. Тогда она заметила, что у музыканта проблемы с алкоголем, пишет «KP.ru».

Как писал NEWS.ru, композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой. Несколько раз после исполнения композиций их жизнь менялась самым кардинальным способом, и не в лучшую сторону. Это песня «Две судьбы», которую Алла Пугачёва исполнила вместе с Владимиром Кузьминым, «Незваный гость» — с Сергеем Челобановым. Для себя роковой композитор назвал песню «Дельфин и русалка», после которой они с Наташей Королёвой расстались.