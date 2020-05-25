Алибасов объяснил передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной своему помощнику

https://static.news.ru/photo/96d24704-9eb1-11ea-8172-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов заявил, что спас жилплощадь своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, переписав её на своего помощника.

Он утверждает, что младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга планировала совершить махинации с квартирой звёздной матери, которая находится в Новой Москве.

Она вдруг возникла, откуда она возникла? Её не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье. Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в её жизни, чтобы мама умерла, — считает продюсер.

По его словам, Ольга также претендует на апартаменты, в которых сейчас живёт её мать. А он заботится о своей супруге.

Кроме того, артист объяснил, что у его помощника есть своё жильё. Он не сможет украсть квартиру актрисы, передаёт Пятый канал.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться за счёт знаменитой фамилии.

Как писал NEWS.ru, звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.