Алибасов объяснил передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной своему помощнику

Продюсер Бари Алибасов заявил, что спас жилплощадь своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, переписав её на своего помощника.
Он утверждает, что младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга планировала совершить махинации с квартирой звёздной матери, которая находится в Новой Москве.
Она вдруг возникла, откуда она возникла? Её не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье. Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в её жизни, чтобы мама умерла, — считает продюсер.
По его словам, Ольга также претендует на апартаменты, в которых сейчас живёт её мать. А он заботится о своей супруге.
Кроме того, артист объяснил, что у его помощника есть своё жильё. Он не сможет украсть квартиру актрисы, передаёт Пятый канал.
Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться за счёт знаменитой фамилии.
Как писал NEWS.ru, звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.
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