Алексей Воробьёв обошёл Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей

https://static.news.ru/photo/df468918-4a60-11eb-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Воробьёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.

Воробьёв попал в список «100 самых красивых лиц» по версии TC Candler & Independent Critics. Однако самым красивым мужчиной планеты признан видеоблогер Феликс PewDieRie Чельбер. Второе место занимает певец из Южной Кореи, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, известный как Ви. На третьем — Крис Хэмсворт.

В пятёрку красивейших людей планеты входят также ещё один музыкант из BTS Чон Джонгук и британский актёр Генри Карвилл, известный по главной роли в сериале «Ведьмак».

В рейтинг вошли представители более 40 стран мира и разных профессий. В десятку красивейших людей попали Джейсон Момоа, Тимоти Шаламе и звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс.

Алексей Воробьёв, представленный как Alex Sparrow, занял 33-е место.

Создатели рейтинга просят не судить их строго, так как оценка красоты всегда субъективна. Эксперты в жарких спорах отбирают всего 100 участников из 125 тысяч претендентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист Алексей Воробьёв принял участие в актёрском составе сериала «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.