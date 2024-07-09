Алексей Чадов был влюблен в Жанну Фриске на съемках «Ночного дозора» Актер Алексей Чадов признался, что был влюблен в Жанну Фриске

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов признался, что искренняя влюбленность в Жанну Фриске помогала ему находиться с ней в одном кадре на съемках фильма «Ночной дозор». В интервью изданию Metro Moscow он рассказал, что очень переживал, узнав, что певица будет играть ведьму Алису, возлюбленную его героя.

Когда мне сказали, что я буду сниматься с Фриске, я заволновался. Я был еще совсем молоденький, мне было 24 или даже 23 года. А здесь нужно было играть любовь, отношения не просто с суперзвездой, но и с настолько красивой женщиной. Я достаточно сильно переживал, признаюсь честно, — вспомнил Чадов.

Однако, по словам актера, познакомившись с Фриске лично, он понял, насколько она легкий, доброжелательный и душевный человек. В ней, по словам Чадова, не было звездного снобизма и мишуры.

С ней не оказалось сложных сцен, все было легко, по-свойски. Волнение, которое я испытывал, было скорее моей возрастной реакцией на само очарование Жанны. В остальном же все было очень комфортно. Целовались мы, по крайней мере, могу говорить за себя, с большим удовольствием! Моя искренняя влюбленность в Жанну помогала в эти моменты, — заявил Чадов.

Ранее Чадов рассказал, что его 10-летний сын от Агнии Дитковските Федор проводит летние каникулы, путешествуя по России. Они уже ездили в Кострому, Ярославль, Юрьевец. Зарубежные же страны его сына, по словам Чадова, не очень интересуют.