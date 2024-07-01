Александр Петров набил на груди имя жены в честь ее дня рождения

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актер Александр Петров и его жена Виктория

Российский актер Александр Петров поделился совместными снимками с женой Викторией Антоновой в честь ее 23-летия и показал татуировку на левой груди с именем девушки. Артист признался супруге в любви, подчеркнув, что всегда чувствует себя хорошо в ее компании. Пара расписалась семь месяцев назад после нескольких дней знакомства, что стало сюрпризом для прежней возлюбленной Петрова актрисы Стаси Милославской.

Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю! — написал Петров в Instagram (деятельность в РФ запрещена).





Также в честь дня рождения жены артист украсил комнату воздушными шарами и розами и подарил ей торт с надписью «SuperWoman».



Ранее Петров освоил экстремальный вид спорта — вейксерфинг. Супруга артиста Виктория Антонова опубликовала видео, на котором он рассекает волны на доске, прикрепленной к катеру. Девушка сопроводила ролик эмодзи в виде сердца. Антонова наблюдала за мужем и снимала его с катера. Судя по кадрам, Петров достаточно уверенно стоит на доске, смотрит в камеру и показывает большой палец вверх.