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Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

10:31, 05 октября 2021
Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом Валерий Гаркалин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
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Советского и российского актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусной инфекцией, рассказали NEWS.ru в ГИТИСе, где артист преподаёт. Представители учреждения отметили, что состояние преподавателя, по их информации, стабильное, пока жизни пациента «ничего не угрожает».

Валерий Гаркалин приехал со съёмок, решили сделать тест на COVID-19, насколько я понимаю, тест оказался положительным, — подчеркнули в ГИТИСе

Дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с NEWS.ru также подтвердила болезнь отца. Она отметила, что накануне родственник почувствовал себя плохо.

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