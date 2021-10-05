Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина вывезла из квартиры актёра его фото и портреты. Это её заставили сделать жильцы, которые арендуют жильё, пишет «Собеседник».

Снимают квартиру артиста сотрудники посольства Нидерландов. И если от апартаментов они в восторге, то от портретов Караченцова на стенах — нет. Им не нужны личностные вещи. Они попросили всё вывезти...