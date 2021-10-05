Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Советского и российского актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусной инфекцией, рассказали NEWS.ru в ГИТИСе, где артист преподаёт. Представители учреждения отметили, что состояние преподавателя, по их информации, стабильное, пока жизни пациента «ничего не угрожает».
Валерий Гаркалин приехал со съёмок, решили сделать тест на COVID-19, насколько я понимаю, тест оказался положительным, — подчеркнули в ГИТИСе
Дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с NEWS.ru также подтвердила болезнь отца. Она отметила, что накануне родственник почувствовал себя плохо.