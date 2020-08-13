Актёр «Чудаков» приклеил себя на билборд с рекламой его шоу

https://static.news.ru/photo/362372a0-de0f-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/steveo

Американский актёр и комик Стивен Гловер, известный как Стив-О из шоу «Чудаки», приклеил себя на скотч к билборду, на котором разместили рекламу его нового шоу. Выступление получило название Gnarly («Кривой»).

Стив-О залез на щит, расположенный на одной из улиц Лос-Анджелеса, утром 13 августа и провисел там несколько часов. В Instagram он заверил подписчиков, что трюк абсолютно безопасный.

Нет никаких шансов, что я упаду. Для меня очень важно, что мы не растратили никаких важных городских ресурсов. Счастлив тут поотвисать, — написал он.

Артист написал, что его проект уже сейчас доступен на его сайте, и его можно за деньги посмотреть тем, кто старше 18 лет.

Как писал NEWS.ru, американский скейтбордист и продюсер серии видеоигр Tony Hawk's Pro Skater Тони Хоук рассказал, что начал получать в своей адрес много критики за то, что стал заключать контракты с крупными компаниями, когда приобрёл популярность. Он напомнил, что стал профессиональным спортсменом, когда ему было 14 лет.