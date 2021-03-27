Актриса Хилари Дафф показала фото с новорождённой дочерью

https://static.news.ru/photo/1c74301c-8fe7-11eb-9ca6-96000091f725_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Американская актриса 33-летняя Хилари Дафф родила 24 марта 2021 года третьего ребёнка. На свет появилась девочка. Артистка поделилась чёрно-белым снимком с младенцем на своей странице в Instagram.

Звезда сидит в родильном бассейне, рядом стоят её старшие дети и супруг — музыкант группы The Come Clean Мэттью Кома. В 2018-м Хилари подарила ему дочь Бэнкс. Кроме того, у неё есть 9-летний сын Лука от брака с Майком Комри.

Мэй Джеймс Бэйр. Мы любим тебя, красавица, — написала артистка под публикацией.

Накануне голливудская актриса 39-летняя Джессика Альба внезапно объявила о желании навсегда уйти из кино. Звезда «Тёмного ангела» отметила, что с детства страдает от серьёзных проблем со здоровьем и она не хочет мучить детей плохим самочувствием на фоне недомоганий. Артистка добавила, что теперь посвятит время наследникам, борьбе с заболеваниями и бизнесу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли 19-летний Мэддокс Джоли-Питт намерен изменить свою фамилию на Джоли. Кроме того, он свидетельствовал против Питта во время судебного процесса о насилии, инициированного его матерью против отца. У Мэддокса давние напряжённые отношения с Питтом. Он полностью поддерживает мать и даже зафиксировал несколько эпизодов грубого поведения со стороны актёра.