Сын Брэда Питта намерен отказаться от его фамилии

https://static.news.ru/photo/3377ce74-8955-11eb-a994-96000091f725_660.jpg Фото: rwvonline/instagram.com

Старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли 19-летний Мэддокс Джоли-Питт намерен изменить свою фамилию на Джоли. Кроме того, он свидетельствовал против Питта во время судебного процесса о насилии, инициированного его матерью против отца.

Мэддокс уже не использует Питт в качестве своей фамилии в неофициальных документах, а вместо этого использует Джоли. Он хочет официально изменить свою фамилию на Джоли, однако Анджелина заявила, что не поддерживает это, — сообщил Us Weekly осведомлённый источник.

У Мэддокса давние напряжённые отношения с Питтом. Он полностью поддерживает мать и даже зафиксировал несколько эпизодов грубого поведения со стороны актёра. Последнее время они вообще не видятся.

В сентябре 2016 года самая красивая и обсуждаемая пара Голливуда объявила о расставании. Главным камнем преткновения между ними стал вопрос об опеке над шестью детьми, трое из которых были взяты из приютов разных стран мира.

Как писал NEWS.ru, Анджелина Джоли и Брэд Питт ещё в 2018 году договорились об условиях опеки над шестью детьми. К компромиссу бывшим супругам удалось прийти через два года после начала бракоразводного процесса. По словам адвоката актрисы, экс-супруги прислушались к рекомендациям эксперта по опеке над детьми, поэтому теперь необходимость дальнейшего судебного разбирательства отпадает. При этом представитель Джоли отказалась раскрыть подробности соглашения, однако известно, что Джоли настаивала на единоличной опеке над детьми, а Питт хотел совместного опекунства.