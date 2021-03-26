Звезда Голливуда Джессика Альба навсегда уйдёт из кино ради здоровья

https://static.news.ru/photo/6542ce4e-8ee2-11eb-bb6b-96000091f725_660.jpg Джессика Альба Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Голливудская актриса 39-летняя Джессика Альба внезапно объявила о желании навсегда уйти из кино. Звезда «Тёмного ангела» отметила, что с детства страдает от серьёзных проблем со здоровьем и она не хочет мучить детей плохим самочувствием на фоне недомоганий. Артистка добавила, что теперь посвятит время наследникам, борьбе с заболеваниями и бизнесу. Женщина предполагает, что недуги достались ей от матери.

У моей матери была онкология в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали <...>. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь, — цитирует Джессику издание Entertainment Tonight.

Знаменитость признаётся, что о своём состоянии задумалась после рождения в 2008 году дочери Онор. Альба уточнила, что не хочет повторить судьбу своей семьи и хочет, чтобы её дети выросли счастливыми и здоровыми.

Первые роли Альба сыграла в 12 лет. Популярность ей принёс сериал «Тёмный ангел». Позже она получила множество предложений о съёмках. В её копилке даже есть «Золотой глобус». Кроме того, Джессика часто попадала в рейтинг самых сексуальных и красивых женщин планеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли 19-летний Мэддокс Джоли-Питт намерен изменить свою фамилию на Джоли. Кроме того, он свидетельствовал против Питта во время судебного процесса о насилии, инициированного его матерью против отца. У Мэддокса давние напряжённые отношения с Питтом. Он полностью поддерживает мать и даже зафиксировал несколько эпизодов грубого поведения со стороны актёра.