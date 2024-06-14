Адвокат описал судьбу Ивлеевой после блокировки счетов Адвокат Жорин: Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста счетов, погасить задолженность или оспорить ее размер, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил, что при таком сценарии существуют определенные риски.

Вариантов может быть несколько. Первый вариант: юристы Ивлеевой могут обжаловать наложение ареста счетов. Если они докажут неправомерность, этот арест могут снять. Второй вариант: погасить задолженность. Третий вариант: обжаловать размер задолженности, доказать начисления задолженности незаконным. Здесь существует определенный риск, — пояснил Жорин.

Адвокат отметил, что сейчас все моменты с налогами достаточно рискованные. Он уточнил, что от неуплаты налогов до уклонения всего один шаг. По словам эксперта, первое влечет за собой блокировку счетов, а второе — «блокировку самого человека».

В настоящее время все моменты с налогами достаточно рискованные, потому что от неуплаты налогов до уклонения от уплаты налогов один шаг. Налоговая задолженность, не связанная с уголовными претензиями, влечет блокировку счета, а если связана, то влечет «блокировку самого человека». Поэтому ситуация не самая лучшая, но желаю Анастасии благополучно разобраться, — заключил Жорин.

Ранее появилась информация, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По предварительным данным, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.