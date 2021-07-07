Адвокат Бритни Спирс уволился после 13 лет сотрудничества с певицей

Адвокат американской певицы Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм, представлявший её интересы в течение 13 лет, решил уволиться, пишет The Guardian. Юрист защищал её в судах с 2008-го, в том числе в деле по опеке над ней со стороны отца Джейми Спирса.

Ингхэм заявил инстанции, что прекратит представлять интересы певицы с того момента, когда ей назначат нового адвоката. Он пока никак не прокомментировал своё решение.

Юрист решил уволиться после того, как эмоциональное выступление Спирс в суде привело к отставке её менеджера Ларри Рудольфа, работавшего с ней с 1990-х годов. Последний отметил, что общался с певицей более двух с половиной лет назад, и тогда она призналась ему, что хочет сделать паузу в карьере.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли Бритни одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет выйти замуж и родить детей, но опекуны запрещают ей это делать. Также Спирс не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Бритни обхаживает её на Гавайях после всего произошедшего. Молодой тренер познакомился с певицей, когда снимался в её музыкальном клипе Slumber Party в 2016 году. Официально об отношениях пара рассказала в январе 2017-го, и с тех пор они не разлей вода.

1 июля сообщалось, что суд отклонил запрос певицы на её освобождение от опеки отца. Звезда останется под контролем родителя.