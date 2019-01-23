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Вдова Караченцова раздала вещи актёра

Людмила Поргина Сергей Лантюхов/News.ru

Людмила Поргина

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Людмила Поргина отдала личные вещи Николая Караченцова друзьям и врачам артиста. Себе вдова оставила на память только любимый спортивный костюм и майку мужа.

Вдова народного артиста Людмила Поргина рассказала News.ru, что сразу после его смерти она отдала практически все вещи Караченцова друзьям и близким.

«Даже врачи просили на память вещи великого артиста! Мы люди добрые, поэтому всё раздали. И пальто, и шубы, и рубашки. Доктора столько сделали, чтобы продлить жизнь Коленьки. Для меня главное не одежда, а память о муже. После сорока дней мне стало легче, я чувствую, что Коле там хорошо, ему больше не больно. Он в лучшем из миров», — поделилась Людмила Поргина.

Всё время вдовы поглощают поиски наиболее подходящего эскиза памятника актёру. С решением определиться Поргину торопит родной театр «Ленком», в котором больше тридцати лет служит Караченцов.

«Театр пообещал, что возьмёт на себя расходы по установке памятника. Во всяком случае поможет деньгами, а часть добавим мы, семья. Цены ведь очень разные. Я общаюсь с несколькими скульпторами, чтобы они подсказали подходящий вариант, который не будет стоить бешеных миллионов. Хочу, чтобы памятник был из белого камня, а на открытии бы пел хор», — заключила Поргина. 

Планируется, что монумент появится весной.

Народный артист РСФСР умер 26 октября, за день до своего 74-летия. Артист похоронен на Троекуровском кладбище.


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