https://static.news.ru/photo/116962d0-97c5-11e9-9aab-fa163e074e61_1024.jpg Ляйсан Утяшева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева стала объектом жёсткой критики пользователей Сети. Негодование поклонников вызвала кардинальная смена имиджа спортсменки — она осветлила волосы и стала блондинкой.

Утяшева разместила в Instagram фотографии с новым цветом волос, надеясь на восхищение подписчиков.

Лето — отличный повод для экспериментов, — подписала бывшая гимнастка снимок, на котором она запечатлена в откровенном красном купальнике.

В ответ Утяшева неожиданно получила множество негативных комментариев. Главным объектом критики стала причёска, а прекрасная фигура девушки осталась незамеченной.

Моль какая-то стала. Уважаю и люблю её, но цвет не её, — написала одна из поклонниц спортсменки.

С ней согласились и другие подписчики, которые отметили, что новая стрижка и оттенок волос звезды напоминает «нелепый парик».

Тёмный цвет Вам лучше, — пришли к единому мнению фоловеры.

При этом Утяшева старается игнорировать многочисленные негативные отзывы и отвечает благодарностью на редкие комплименты.

Ранее News.ru писал о том, что олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники. При этом снимок в бикини вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.