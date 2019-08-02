https://static.news.ru/photo/e1881806-b531-11e9-86cb-fa163e074e61_660.jpg Ержан Максим Фото: instagram.com/maksim_erjan

Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим пока не намерен продолжать сотрудничество с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Об этом рассказала мама юного артиста Гульмира Алибек.

Она отметила, что сын вполне доволен записанной вместе с Микеллой песней и общается с девочкой, однако вскоре он начнёт серьезно готовиться к поездке на Евровидение.

Женщина добавила, что Ержан очень трудолюбив и занимается постоянно. При этом родители следят за тем, чтобы у него оставалось время на отдых и игры, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ранее News.ru писал, что телеведущий Максим Галкин пожелал Ержану Максиму покорить «Детское Евровидение». Он выразил уверенность в том, что юного артиста ждёт большое будущее.