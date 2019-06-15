https://static.news.ru/photo/889044b2-9038-11e9-86ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, недавно подтвердившая свою беременность, решила отдохнуть от столичной суеты у океана.

Девушка в истории в Instagram выложило видео, на котором показывает волны и пальмы.

Долгожданная встреча с океаном, — подписала модель ролик.

Она не рассказала, в какую страну решила улететь, но подписчики предположили, что Решетова может быть в Доминиканской Республике, так как именно там родилась первая дочка исполнителя Алиса от модели Алёны Шишковой.

Как ранее писал News.ru, мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта. Всенародный конкурс она объявила в Instagram. О том, какого пола будет ребёнок звёздной пары, она не сообщила. По её словам, этот вопрос ещё долго будет волновать прессу.