Невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, недавно подтвердившая свою беременность, решила отдохнуть от столичной суеты у океана.
Девушка в истории в Instagram выложило видео, на котором показывает волны и пальмы.
Долгожданная встреча с океаном, — подписала модель ролик.
Она не рассказала, в какую страну решила улететь, но подписчики предположили, что Решетова может быть в Доминиканской Республике, так как именно там родилась первая дочка исполнителя Алиса от модели Алёны Шишковой.
Как ранее писал News.ru, мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта. Всенародный конкурс она объявила в Instagram. О том, какого пола будет ребёнок звёздной пары, она не сообщила. По её словам, этот вопрос ещё долго будет волновать прессу.