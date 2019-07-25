https://static.news.ru/photo/3a16a874-ae99-11e9-bd1e-fa163e074e61_1024.jpg Энн Хэтэуэй Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что ждёт второго ребенка. Фото с округлившимся животом она выложила на своей странице в Instagram .

Все шутки в сторону, для всех, кто проходит через бесплодие и ад зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не была легкой, — написала Хэтэуэй.

36-летняя актриса заверила своих поклонников, что это настоящая беременность, а не накладной живот для роли в кино.

Обладательница премии «Оскар» в 2012 году вышла замуж за актёра и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. У пары в конце марта 2016 года родился сын Джонатан Роузбэнкс.

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