Звездопад Ориониды по два десятка звёзд в час увидят жители Земли

https://static.news.ru/photo/62074540-1343-11eb-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Поток Ориониды в традиционный осенний звездопад смогут увидеть жители Земли в ночь на 22 октября. В эту ночь можно будет наблюдать по 20 падающих звёзд в час, их можно будет наблюдать каждые три минуты.

Необыкновенной красоты космическое явление на самом деле является потоком падающих метеоров, активность которых в указанную дату будет максимальной. Помешать наблюдению звездопада могут только огни мегаполиса или облака, сообщает Пятый канал.

Ориониды являются осколками шлейфа знаменитой кометы Галлея. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет и насыщает орбиту частичками пыли, которые люди принимают за звёзды. Своим названием поток обязан Ориону, так как создаётся впечатление, что звёзды вылетают именно из этого созвездия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смотреть нужно на восток и юго-восток ближе к полуночи, когда достаточно высоко поднимается созвездие Ориона. Тем, кто не сможет увидеть Ориониды, учёные советовали не расстраиваться, так как 17 ноября ожидался следующий звездопад — Леониды.