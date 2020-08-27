Жизнь в клетках с игрушками помогает мышам повысить индивидуальность

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В среде, обогащённой тоннелями и другими развлечениями, поведение мышей становится всё меньше похоже на поведение сородичей. Их индивидуальность коррелирует с образованием новых нейронов в гиппокампе и сохраняется даже если их потом поместить в однообразную среду. К такому выводу пришли немецкие учёные под руководством Герда Кемперманна из Дрезденского технического университета, исследование которых опубликовано в научном журнале Science Advances.

Исследователи считают, что такие изменения в поведении связаны прежде всего с эпигенетическими. Они пояснили, что у грызунов, которые росли в обогащённой среде, гены нейронной пластичности иначе метилированы. При этом на меняющуюся среду каждая мышь реагирует по-своему и зависит это от личного опыта, а если животные растут в обогащённой среде, например в сложноустроенной клетке с игрушками и системой проходов.

Такая среда делает мозг более пластичным и улучшает многие навыки. Разнообразие в пространстве улучшает когнитивные навыки и увеличивает синаптическую пластичность и нейрогенез, формирующий новые нейроны. При этом неизвестно, насколько эти изменения стабильны и сохраняются ли у взрослых животных спустя время, которое они провели в обогащённой среде, а не жили там с детства.

Эксперимент исследователи проводили с помощью 20 пятинедельных мышей. Они поместили их в систему из 70 клеток, соединённых тоннелями и игрушками и тоннелями на полгода. Ещё 20 мышей содержали в обогащённой среде три месяца, а затем на три месяца помещали в обычные клетки. Контрольную группу такого же размера все шесть месяцев содержали в обычных клетках.

Учёные заметили, что в обогащённой среде вес у грызунов был ниже, чем у контрольных животных, а после возвращения в обычные клетки они со временем догоняли своих сородичей. У живущих в клетках с игрушками мышей выработались постоянные маршруты. И у каждой мыши он становился всё более не похож на других. Таким образом животные начинали проявлять индивидуальность.

В первые три месяца жизни в разнообразной среде в их гиппокамме стало образовываться в два раза больше новых клеток, чем в мозге контрольных животных. Кроме того, уровень нейрогенеза коррелировал с индивидуальным поведением животных: чем больше появлялось новых клеток, тем меньше траектория животного была похожа на сородичей.

При этом, после переселения в обычные клетки скорость нейрогенеза снижалась у них до начального уровня уже через три месяца. У тех же, кто продолжил жить в обогащённой среде, новых нейронов образовалось вдвое больше, чем у сородичей, которые провели эти три месяца в обычных клетках.

Таким образом учёные выяснили, что обогащённая среда действительно увеличивает нейрогенез и не только на ранних сроках развития, но и у взрослых особей. Но, как только грызуны возвращаются обратно в свои обычные клетка, скорость образования новых клеток снижается, а эффект обогащённой среды перестаёт действовать.

Однако эксперимент показал, что индивидуальность в поведении у мышей сохранялась, даже когда вторую часть эксперимента они проводили уже в обычных клетках. Они активнее исследовали новые предметы, чем контрольные особи и после трех месяцев жизни в обычных клетках были не менее любопытными, чем те, кто все время находился в обогащённой среде.

Как писал NEWS.ru, ранее шведские учёные провели эксперимент по обмену телами.