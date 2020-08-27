Шведские учёные провели эксперимент по обмену телами

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Проснуться в чужом теле — теперь уже не только сюжет фантастического фильма, а самая настоящая реальность, которую смогли воспроизвести шведские учёные. Исследователи провели эксперимент, который показал, что на самоощущения в большей степени влияет физическое восприятие своего тела, нежели детский опыт и информация, полученная при взаимодействии с другими людьми.

В эксперименте приняли участие 66 человек. Испытуемых разделили по парам и передали им шлемы виртуальной реальности, позволяющие имитировать тело партнера. До момента виртуального обмена телами участники оценили друг друга по различным характеристикам, таким как жизнерадостность, независимость, уверенность, разговорчивость.

Для большего эффекта оба участника пары чувствовали прикосновения к разным частям тела одновременно и по очереди, проникаясь ощущениями другого. Так, например, если одному из участников виртуально угрожали ножом, то он чувствовал страх и потел, такое же состояние передавалось и «его половине».

Полученные в результате данные помогли установить тесную связь между психологическим и физическим восприятием себя. Учёные выяснили, что если ментальная оценка человека не соответствует его физическому «я», то возникают различные психологические нарушения, в том числе нарушается память. Участники так плотно воспринимали другое тело, как своё собственное, что в результате, будучи в чужом теле, уже не могли воспроизвести свои некоторые личные воспоминания, пишет журнал iScience.

Ранее NEWS.ru сообщал, что успешная пересадка головы человека может быть осуществлена уже в ближайшем десятилетии. Как заявил нейрохирург Брюс Мэтью, ранее возглавлявший профильное подразделение в Национальной службе здравоохранения Великобритании, ключом к успеху должен стать кардинальный пересмотр самого принципа пересадки. Раньше медики пытались пересадить голову, разрезая спинной мозг донора и пытаясь восстановить нервные окончания головы со спинным мозгом конечного пациента. Это, уверен Мэтью, нелепо и лишено шанса на успех. Он считает, что заменять следует и то, и другое, сохраняя нервные связи.