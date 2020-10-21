Выявлено вещество в 300 раз опаснее для климата Земли, чем CO2

https://static.news.ru/photo/8c4a1d12-13bd-11eb-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концентрация оксида азота, также называемого «закисью азота», в земной атмосфере заметно увеличивается, а следовательно и ускоряет изменение климата. После CO 2 и метана, это третий по значимости парниковый газ, выделяемый в результате антропогенной активности. В основном выбросы закиси азота вследствие человеческой деятельности вызваны использованием удобрений в сельском хозяйстве. Растущий же спрос на продукты питания и животные корма в будущем может ещё больше увеличить эти выбросы, следует из выводов международного исследования, опубликованного в журнале Nature .

Для климата окись азота (N 2 O) примерно в 300 раз опаснее, чем двуокись углерода. А всё потому, что он остаётся в атмосфере почти 120 лет. И несмотря на то что существует лишь в виде неких следов, при этом он обладает очень сильным парниковым эффектом и вносит непропорциональный вклад в антропогенное изменение климата. По различным оценкам, концентрация закиси азота в атмосфере сегодня уже примерно на 20% выше, чем она отмечалась в доиндустриальную эпоху. А в последние десятилетия рост концентрации заметно ускорился вследствие развития и распространения различных видов антропогенной деятельности. В целом же мировые выбросы N 2 O в 2016 году были примерно на 10% выше, чем в 1980-х годах. Новое международное исследование, координируемое учёными из Обернского университета в Алабаме (США), представляет наиболее полную на сегодняшний день оценку всех источников закиси азота и выбросов N 2 O из сточных вод.

Повышение концентрации закиси азота в атмосфере в основном вызвано использованием азотсодержащих удобрений. В их число входят как синтетические удобрения, так и органические удобрения, содержащиеся в экскрементах животных, — сказала исследовательница экосистем из Технологического института Карлсруэ Альмут Арнет.

По её словам, только с 2007-го по 2016 год сельскохозяйственное производство в странах мира вызвало к жизни около 70% глобального антропогенного увеличения выбросов N 2 O (начиная с 1980-х годов). По мере роста глобального спроса на продукты питания и корма глобальная концентрация N 2 O будет и дальше увеличиваться, а значит и способствовать глобальному потеплению, опасаются исследователи.

Согласно наблюдениям, концентрации антропогенных выбросов закиси азота наиболее высоки сегодня в Восточной и Южной Азии, в Африке и Южной Америке. Особенно ощутим их рост в странах с «пороговым уровнем»,в таких как Китай, Индия и Бразилия, где объёмы выращивания сельскохозяйственных культур и животноводство заметно возрастают. В Европе же, напротив, антропогенные выбросы N 2 O снизились как в сельском хозяйстве, так и в химической промышленности. Учёные объясняют это снижение различными стимулами и мерами защиты.

Данное изыскание проводилось в рамках Глобального углеродного проекта (Global Carbon Project, GCP) и Международной азотной инициативы (International Nitrogen Initiative). В нём приняли участие 57 учёных из 48 научно-исследовательских институтов 14 стран мира, информирует крупнейший международный агрегатор научных новостей eurekalert.org .