https://static.news.ru/photo/91eee7a6-4029-11ea-b76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Специалисты компании-оператора West Japan Railway занимаются разработкой специальной системы на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать расчищать снег на железнодорожных путях перед прибытием скоростного поезда на тот или иной участок дороги, сообщают японские СМИ.

Работа системы будет происходить следующим образом. На скоростные поезда установят камеры видеонаблюдения, с помощью которых станет собираться информация о количестве выпавших осадков на ж/д путях. Система будет анализировать полученные сведения и отправлять компании-оператору рекомендации, на какой участок дороги следует послать персонал для расчистки снега.

Также искусственный интеллект поможет решить, какое количество людей должно присутствовать на участке для эффективного выполнения задачи.

Сейчас специалисты занимаются активным тестированием системы, передаёт информационное агентство Kyodo.

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