https://static.news.ru/photo/d0b90a1c-3367-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Юсаку Маэдзава Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава раздаст своим подписчикам $9 млн на мотивацию и улучшение жизни за ретвит. Об этом сообщает Reuters.

Претендентов на участие в опросе Юсаку Маэдзава выберет из тех подписчиков, кто продублирует его сообщение в социальной сети Twitter.

Своим «социальным экспериментом» миллиардер хочет выяснить, смогут ли деньги улучшить жизнь людей и сделать их более счастливыми.

Люди знают, что многие вещи бесполезны, когда нет денег, нет энергии, нет стимула двигаться даже на один шаг. Есть много вещей, которые я хочу сделать и хочу изучать, но у меня нет времени, денег или времени, чтобы пойти туда, — привёл пример миллиардер в своём блоге.

Он добавил, что этот денежный старт победители смогут использовать для разных вещей: изучить что-то новое или сменить профессию, но окончательный выбор как потратить эти деньги останется за подписчиком, отметил Юсаку Маэдзава.

Кроме того, миллиардер надеется, что эксперимент привлечёт внимание властей на бедность, льготы и базовый доход населения.

Он также добавил, что похожие эксперименты проходят по всему миру и такой опыт нужен и в Японии, где заметно снижение производительности труда, а население сокращается и стареет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что миллиардер Юсаку Маэдзава может взять с собой на Луну свою девушку, актрису и модель Аямэ Горики. Это может произойти в случае, если для неё найдётся «какая-нибудь миссия» в этом путешествии.