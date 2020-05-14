В Японии показали, как вирус оседает на поверхностях и передаётся человеку

https://static.news.ru/photo/5d6bb960-9636-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/GlobalLookPress

Японские журналисты и инфекционисты провели эксперимент и показали, как коронавирус оседает на поверхностях, а затем распространяется серди людей. Опыт был проведён с помощью флюоресцентной краски.

Модель передачи вируса была показана на примере ужина в ресторане. Видео эксперимента портал NHK News Web выложил на своей странице в Twitter.

Для эксперимента исследователи разместили 10 человек в ресторане. На руки одного из них была нанесена флюоресцентная краска, которая символизировала вирусные частицы. Участники эксперимента, совместно с «заражённым» человеком, угощались со шведского стола. Спустя 30 минут краска распространилась на всех участников опыта.

Как писал NEWS.ru ранее, в ВОЗ сообщили, что коронавирус может существовать на разных поверхностях до нескольких дней. Поэтому любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, может быть заражена.