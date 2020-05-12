В ВОЗ рассказали, сколько COVID-19 живёт на поверхностях

https://static.news.ru/photo/5eedf8d4-9442-11ea-af9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый коронавирус живёт на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Именно поэтому он представляет серьёзную угрозу, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов для нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью, — отметила Харрис на брифинге в Женеве

По её словам, только постоянно мытьё рук может уберечь людей от заражения COVID-19. Она подчеркнулв, что уборщики и мусорщики стали ключевыми игроками в борьбе с распространением нового заболевания, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС, кандидат химических наук Георгий Фролов заявил, что защитные маски после использования представляют опасность для человека и требуют дезинфекции даже перед утилизацией. По его словам, есть несколько способов дезинфекции одноразовых масок.