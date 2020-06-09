СМИ рассказали об экспериментах по скрещиванию животных и человека

В ряде СМИ появились сведения о неоднократных попытках учёных из разных стран скрестить человека и животных.
Одним из таких экспериментов стало создание жизнеспособных зародышей на основе генетического материала кролика и человека. Специалистам в одной из лабораторий Шанхая удалось вырастить их до стадии формирования стволовых клеток.
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В клинике Мэйо в американском штате Миннесота учёным удалось вырастить гибридную свинью, использовав человеческий материал. А белорусские и российские генетики вывели трансгенных коз, способных производить человеческое грудное молоко.
В 2010 году в Институте биологических исследований Salk вырастили мышь, печень которой была практически идентичной человеческой. А в 2007 специалисты Йельского университета трансплантировали стволовые клетки человека обезьянам с болезнью Паркинсона. В результате животные смогли ходить, есть и двигаться лучше, чем раньше.
Ранее NEWS.ru писал о том, что два новых исследования ДНК и РНК приблизили учёных к разгадке зарождения жизни на нашей планете. Исходными составляющими для этого процесса считаются радиация, вода и нужные молекулы. Именно эти условия «ранней Земли» и имитировали в своих экспериментах учёные.
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