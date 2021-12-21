В крови вакцинированных «Спутником V» нашли антитела к «омикрону»

Специалисты центра имени Гамалеи установили, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса в сыворотках крови вакцинированных. Соответствующая запись появилась на странице вакцины «Спутник V » в Twitter.

Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эффект усиливается после бустерной прививки «Спутником Лайт».

Накануне стало известно, что прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.

К приоритету первого уровня также относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.