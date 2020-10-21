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В альпийских ледниках обнаружили артефакты доисторической эпохи

14:11, 21 октября 2020
Фото: Археологическая служба кантона Берн/erz.be.ch

Активное таяние ледников в Альпах позволило археологам извлечь уникальные находки. Самому старому из артефактов — нити из растительных волокон — около шести тысяч лет.

Учёные также нашли в ледниках деревянную фигурку и шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, и ряд других предметов, принадлежавших жителям доисторической Европы. Все артефакты прекрасно сохранились, так как лёд оградил органические материалы от гниения.

Долгое время считалось, что жители Старого Света в период, к которому относятся находки, не поднимались так высоко в горы, но эту точку зрения опровергли археологи. В сентябре на перевале Шнидейох в Швейцарии учёные нашли верёвку, которой более шести тысяч лет. В 2003 году другая группа исследователей обнаружила в альпийских высокогорьях ящик со стрелами, который датируют 3000 годом до нашей эры. Специалисты считают, что древние люди поднимались высоко в горы в поисках полезных ресурсов, пишет Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал об обнаружении археологами братской могилы под Новосибирском. По оценке учёных, погребению около пяти тысяч лет. Все захороненные тела были обезглавлены.

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