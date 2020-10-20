Учёные выявили пользу ополаскивателя для рта в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Специалисты Медицинского колледжа Пенсильвании выяснили, что пероральные антисептики и средства для полоскания рта могут инактивировать коронавирусы человека.

Результаты исследования приведены на сайте учебного заведения. Учёные протестировали несколько ополаскивателей для рта и носоглотки на их возможности по нейтрализации коронавирусов, схожих с SARS-Cov-2. Также изучались детские шампуни.

Тестируемые вещества находились в контакте с вирусами от 30 секунд до двух минут. Затем в растворы добавили культивируемые человеческие клетки. Оказалось, что большинство ополаскивателей для рта уничтожили практически 100% патогенов через полминуты контакта. Детский шампунь также показал свою высокую эффективность.

Учёные рассчитывают провести дополнительные клинические испытания ополаскивателей и выяснить, могут ли они снизить вирусную нагрузку у людей, уже болеющих COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании британских учёных, выявивших ряд негативных последствий коронавирусной инфекции, проявляющихся после выздоровления.