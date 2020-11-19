Учёные выявили диету, эффективно сжигающую жир в организме

https://static.news.ru/photo/1dadaaa4-2a79-11eb-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Университета Альберты (Канада) установили, что диета из продуктов с высоким содержанием белка заметно ускоряет метаболизм и способствует эффективному сжиганию жировых отложений.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. В опытах участвовали 43 волонтёра без ожирения. Добровольцев разделили на две группы, членам которых в течение 32 часов позволялось употреблять в пищу только определённые виды продуктов.

Первая группа получала суточную норму калорий в виде коктейлей с повышенным содержанием белка (35% углеводов, 25% жира, 40% белка). Второй коллектив питался продуктами с такой же пищевой ценностью, но с другим соотношением основных элементов (55% углеводов, 30% жира, 15% белка).

Результаты исследования показали, что добровольцы на высокобелковой диете сжигали в среднем на 80 калорий в день больше, чем другие испытуемые. При этом они не подвергались физической нагрузке.

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