Учёные выявили диету, эффективно сжигающую жир в организме

Учёные из Университета Альберты (Канада) установили, что диета из продуктов с высоким содержанием белка заметно ускоряет метаболизм и способствует эффективному сжиганию жировых отложений.
Результаты исследования
Первая группа получала суточную норму калорий в виде коктейлей с повышенным содержанием белка (35% углеводов, 25% жира, 40% белка). Второй коллектив питался продуктами с такой же пищевой ценностью, но с другим соотношением основных элементов (55% углеводов, 30% жира, 15% белка).
Результаты исследования показали, что добровольцы на высокобелковой диете сжигали в среднем на 80 калорий в день больше, чем другие испытуемые. При этом они не подвергались физической нагрузке.
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