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Команда специалистов из Пенсильванского государственного университета создала новую композитную упаковку для пищи, которая способна уничтожать бактерии. Результаты работы размещены на портале вуза PennState.

Новая плёнка на вид ничем не отличается от привычной нам упаковки. Она такая же прочная, водостойкая и газопроницаемая. Но учёные добавили в её состав полисахаридный полимер, известный как пуллулан. Он содержит природное антибактериальное вещество — лауриновый аргинат. И пуллулан и лауриновый аргинат уже одобрены для использования в пищевой отрасли.

Одна из авторов разработки, профессор Кэтрин Каттер пояснила, в чём плюсы такой упаковки.

Новая композитная плёнка может дать нам антимикробные свойства и также обеспечить прочность и все другие желательные свойства полиэтилена, которые все ещё ищет промышленность, — отметила профессор.

Исследователи нанесли покрытие из смеси на одну сторону обычной пищевой плёнки, но она не прилипала. Для этого учёным пришлось изменить как пуллулан, так и пластик, поскольку полиэтилен обычно отталкивает жидкость.

В получившиеся листы композитного материала, покрытого поллуланом с одной из сторон, вакуумным способом упаковали куски сырой говядины, куриной грудки, и готового к употреблению индюшачьего филе. Все образцы были заражены сальмонеллой, бактериями золотистого стафилококка и кишечной палочкой.

Упакованные в новую плёнку образцы пролежали в холодильнике 28 дней. После этого уровень бактериальных популяций на кусках мяса значительно сократился.

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