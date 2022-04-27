Учёные признали возможными путешествия во времени Канадский физик Барак Шошани признал, что путешествия во времени возможны

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Физик Барак Шошани из Института теоретической физики в канадском Ватерлоо признал, что путешествия во времени могут быть возможны, но только в случае, если путешественник перемещается в параллельные временные линии. Из-за большого количества возникающих парадоксов путешествия во времени не могут повлиять на события первоначальной временной линии. Работа Шошани была опубликована в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Учёный указал на то, что существуют сложные парадоксы, которые не являются разрешимыми с точки зрения принципа Новикова, когда путешественник во времени не может повлиять на события своего прошлого. Из этого, по словам физика, следует, что отправиться в своё прошлое можно лишь в параллельную временную линию, когда изменения не затронут самого путешественника. В настоящее время Шошани и его студенты работают над теорией путешествий во времени, полностью совместимой с общей теорией относительности.

Учёные Иллинойсского университета в США ранее обнаружили способ восстановления нервных клеток, которые были повреждены после некоторых нейродегенеративных заболеваний, например, при болезни Паркинсона. Метод заключается в воздействий пептидов на клетки. Специалисты надеются, что их работа поможет в разработке нового препарата, а также в терапии людей с нейродегенеративными генетическими расстройствами.