Учёные назвали неожиданную причину усиления коронавируса

https://static.news.ru/photo/142a23be-80c2-11eb-ae05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон цветения может оказывать влияние на распространение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Мюнхенского технического университета и Мюнхенского центра Гельмгольца. По их мнению, это связано с тем, что при высокой концентрации пыльцы организм менее эффективно реагирует на возбудителей заболеваний.

Исследователи проанализировали данные с 130 датчиков по замеру концентрации пыльцы, установленных в 30 государствах на пяти континентах. Сведения аккумулировались в течение 2020 года.

Специалисты учитывали плотность населения, атмосферную влажность и температуру воздуха, передаёт ТАСС.

Учёные рассмотрели динамику заболеваемости в городах, где на тот момент ещё не был введён карантин. Выяснилось, что в регионах с сильным цветением численность инфицированных оказалась выше. Показатели разные — от 4% до 20%. Однако общая тенденция неизменна.

Её авторы исследования объяснили тем, что при высокой концентрации пыльцы в воздухе иммунитет слабее реагирует на вирусы, которые провоцируют насморк и простуду. Таким образом, в целом в период весеннего цветения обостряются болезни дыхательных путей, поскольку организм выделяет меньше интерферонов — белков, обеспечивающих иммунный ответ.

Важным нюансом при этом является тот факт, что не играет никакой роли, является ли человек аллергиком или же нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские вирусологи заявили, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 можно ждать осенью и он, скорее всего, не будет резким.