Учёные нашли способ улучшить батареи смартфонов с помощью натрия

https://static.news.ru/photo/ba7c26ec-c72f-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Группа российских и немецких учёных выяснила, чем можно заменить литий-ионным аккумуляторы смартфонов.

Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в различных областях — от мобильных телефонов и ноутбуков до транспорта и космической техники. В прошлом году их изобретатели получили Нобелевскую премию по химии. Сейчас не существует близкой по эффективности альтернативы таким батареям.

При этом литий является дорогостоящим щелочным металлом, запасы которого в природе ограничены. В связи с этим исследователи поставили задачу найти способ заменить его в качестве основы для аккумуляторов.

По мнению сотрудников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Института биохимической физики РАН и немецкого Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, в гаджетах можно использовать натрий, который был «упакован» особым способом.

Учёные выяснили, что батарея, в которой атомы натрия «уложены» один над другим, демонстрирует высокую энергоёмкость. В этом случае два слоя натрия необходимо размещать между двумя слоями графена.

В настоящее специалисты планируют создать экспериментальный образец и исследовать его. За эту работу возьмётся команда из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.

В случае успеха можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут сопоставимы по ёмкости с литий-ионными или даже будут превосходить их, — отметили в пресс-службе «МИСиС».

Там добавили, что при этом такие батареи будут стоить в разы дешевле, передаёт Nano Energy.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающуюся от аккумулятора.