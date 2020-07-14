Электродвигатель на основе новых технологий испытали в РФ

Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающуюся от аккумулятора.
Лабораторные испытания элементов авиационной системы прошли в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс»,
Отмечается, что электроэнергетическая система создана на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.
Тестирование прошло в условиях имитации взлёта и посадки, заряда и разряда батареи в полёте. Систему планируется использовать в составе авиационной гибридной силовой установки при создании полностью электрических самолётов и вертолётов. Испытания самой установки пройдут в 2020–2021 годах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало рассказал: уже сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. По его словам, выбор типа двигателя, характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики самолёта.
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