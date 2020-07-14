Электродвигатель на основе новых технологий испытали в РФ

https://static.news.ru/photo/1124289c-c64e-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающуюся от аккумулятора.

Лабораторные испытания элементов авиационной системы прошли в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что электроэнергетическая система создана на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

Тестирование прошло в условиях имитации взлёта и посадки, заряда и разряда батареи в полёте. Систему планируется использовать в составе авиационной гибридной силовой установки при создании полностью электрических самолётов и вертолётов. Испытания самой установки пройдут в 2020–2021 годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало рассказал: уже сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. По его словам, выбор типа двигателя, характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики самолёта.